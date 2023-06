Dotata di un unico sportello frontale, pensata per due passeggeri, totalmente sicura grazie alla sua scocca autoportante in acciaio ed alluminio, e dallo stile inconfondibile,è facile da ...Per spostarsi in città, ad esempio, è sufficiente una microcar elettrica come, reginetta ... il gruppo molisano che ha ormai conquistato circa il 2% del mercato italiano, siad ...Dotata di un unico sportello frontale, pensata per due passeggeri, totalmente sicura grazie alla sua scocca autoportante in acciaio ed alluminio, e dallo stile inconfondibile,è facile da ...

Microlino si prepara al suo debutto in società L'Edicola del Sud

MILANO (ITALPRESS) - Questo weekend, sabato 10 e domenica 11 giugno, Microlino fa ufficialmente il suo debutto in società durante i Party Like a Deejay - ...