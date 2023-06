Microlino si prepara al debutto

(Di venerdì 9 giugno 2023) Questo weekend, 10 e 11 giugno,fa ufficialmente il suodurante i Party Like a Deejay " evento sponsorizzato da Koelliker - offrendo a tutti i presenti la possibilità di guidarla in ...

, distribuita esclusivamente da Koelliker nelle  due versioni Dolce e Competizione , rafforza ulteriormente l'impegno del Gruppo leader nell'importazione nel fornire il proprio contributo ...Dotata di un unico sportello frontale, pensata per due passeggeri, totalmente sicura grazie alla sua scocca autoportante in acciaio ed alluminio, e dallo stile inconfondibile,è facile da ...Per spostarsi in città , ad esempio, è sufficiente una microcar elettrica come, reginetta ... il gruppo molisano che ha ormai conquistato circa il 2% del mercato italiano, siad ...

Microlino si prepara al suo debutto in società Agenzia di stampa ... Italpress

Microlino si prepara al suo debutto. Esordio durante i Party Like a Deejay: autonomia fino a 230 km, velocità massima 90 km/h ed uno stile ...MILANO (ITALPRESS) – Questo weekend, sabato 10 e domenica 11 giugno, Microlino fa ufficialmente il suo debutto in società durante i Party Like a Deejay – evento sponsorizzato da Koelliker – offrendo a ...