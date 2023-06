Michelle Hunziker lancia la challenge | “ciapet” nude ad alta quota

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 9 giugno 2023) Bella come il sole avvolta in un costume rosso fuoco,scioglie le nevi della cima piùd’Europa. Posa per uno shooting con addosso un outfit da mare pur trovandosi sul ghiacciaio: “Ragazzi, lancio l’hashtag costumata in vetta. Questa è ladell’estate. Ovunque voi siate taggatemi”. La nonna di Cesare Augusto, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, è una bomba sexy irrefrenabile e scrive: “Ho sempre voluto provare l’ebrezza di farmi congelare leada -6° e adesso vi lancio la sfida!”. Riflessione sulla vecchiaia, fisico da urlo e ironia da vendere, svela il suo segreto per invecchiare bene. “Un sacco di persone mi chiedono: ‘Mich, ma tu non hai paura ...