Michele Merlo | il video dell' inedito Brooklyn scritto con Gazelle

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il brano il brano, il primoe interpretato in italiano nonostante sia rimasto, esplora temi come l'amore, la perdita e i cambiamenti. Il tutto visto con gli occhi di chi ha vissuto ...

Leggi Anche Morte, la nuova perizia: 'Poteva essere salvato' Un contest in ricordo diAttraverso l''Associazione Romantico Ribelle', i genitori, con gli amici di, ...Dalla solidarietà e la vicinanza per la morte del figliofino al fastidio che sfocia nell'ostilità da parte di alcuni cittadini di Rosà (Vicenza): a raccontare cosa sta accadendo tra i suoi compaesani è Domenico, il padre dell'ex volto di ...La casa die della sua famiglia si trova a Rosà, nel Vicentino, e il padre ne ha parlato due anni dopo la tragedia rivelando qualcosa di inaspettato...viveva con la sua famiglia a ...

Michele Merlo, la famiglia lascia Rosà: “Ci accusano perché è indagato il medico di base” Sky Tg24

"Brooklyn" è il titolo dell'inedito di Michele Merlo, uscita a due anni dalla tragica scomparsa del cantautore. Il singolo, co-scritto insieme a Flavio Bruno Pardini (in arte, Gazzelle) e prodotto pre ...