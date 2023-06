Meteo weekend | prima fiammata estiva ma forti temporali in agguato | le previsioni

(Di venerdì 9 giugno 2023) Lavera ondata di caldo si farà strada su tutta Italia in questo. Ma, nonostante le temperature in netta salita, l'insidia maltempo non sembra voler lasciar tregua al nostro Paese. Il ...

Poi sole e bel tempo: ecco quanto dureràall'insegna del caldo e dei temporali Secondo quanto riferito da 3BMeteo , da un lato sarà uncon correnti umide e miti associate all'...Contrariamente a quanto prospettato ad inizio settimana, anche questosarà condizionato da estesa instabilità soprattutto sulle zone alpine. Temperature sempre ...Green https://www.La gara è stata resa molto dura dalle difficili condizioni, pioggia, temperature bassa e fango (tanto) sul percorso che hanno reso ancora più avvincente la gara. Al maschile ancora una volta ...

La prima vera ondata di caldo si farà strada su tutta Italia in questo weekend. Ma, nonostante le temperature in netta salita, l'insidia maltempo non sembra voler lasciar tregua al ...Anticiclone timido, weekend a tratti instabile e piovoso sull'Italia, specie sabato. Due aree anticicloniche, una sulla Scandinavia e l'altra sul Nord Africa, cercheranno di unirsi in un unico corrido ...