Meteo | la non-estate anomala dopo anni di calure anticipate

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 9 giugno 2023) Niente da fare: ilsull’Italia e sull’intera Europa è ancora anomalo.un inverno mite e siccitoso, con grossi problemi di mancanza d’acqua anche in primavera, adesso le cose si sono ribaltate in senso opposto. Si avvicina un potente ciclone simil-tropicale con maltempo sulle Isole Azzorre; così come un campo di alta pressione stabile tra Inghilterra, Scozia e Norvegia. È l’Europa tutta a restare coinvolta dai cambiamenti che ancora non annunciano l’. Da metà maggio piogge intense, nubifragi e alluvioni come quella – devastante – che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna hanno colmato la carenza idrica generalizzata. In alcuni casi, come per il Lago Maggiore, la capacità di portata consente di far leva sulle acque lacustri per l’irrigazione dei campi. Giugno di temporali e sole alternati, fra picchi di caldo e basse ...