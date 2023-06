Meta di Sorrento | Maltrattamenti in famiglia | arrestato un 23enne

(Di venerdì 9 giugno 2023)diin. Figlio manda i genitori in ospedale con lesioni e traumi contusivi giudicati guaribili in 20 giorni Adii Carabinieri della stazione di Piano hannoperine lesioni personalidel posto già noto alle forze dell’ordine. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti adiper la segnalazione di una lite e hanno trovato ilin forte stato di agitazione mentre inveiva e spintonava i propri genitori. I Carabinieri hanno bloccato l’uomo e da accertamenti è emerso che le vittime avevano già denunciato le violenze del proprio figlio e che negli ...

La diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia si prepara ad accogliere la Croce di Lampedusa, simbolo dell’odissea dei migranti ...A Meta di Sorrento i carabinieri della stazione di Piano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali 23enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari – allertati dal ...