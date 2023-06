Mes | Meloni | ' stupido ratificarlo senza metterlo in discussione'

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Quello del Mes è un tema che sarebbeaprire adesso, non ho cambiato idea sul Mes, è una parte di una serie di strumenti che vanno discussi nel loro complesso, non ha senso ratificare la riforma quando non sai cosa prevedono le nuove norme sul Patto di stabilità e crescita, rispetto alle quali, lo dico, non sono molto d'accordo sulla proposta della Commissione Ue". Lo ha detto la premier Giorgia, intervistata da Bruno Vespa al 'Forum in Masseria' a Manduria. "Mi si deve dire qual è il quadro, poi parlo del Fondo salva-Stati - ha proseguito -. Se anche l'Italia ratificasse la riforma del Mes, siamo sicuri che verrebbe richiesto da qualcuno? Da noi sicuramente no, almeno finché io sarò al governo non verrà mai richiesto dall'Italia. Il Mes è uno stigma, è uno strumento che rischia di tenere bloccate delle ...

... per due ragioni: la prima è che non ho cambiato idea sul, ma è una parte di una serie di ... Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, intervistata da Bruno Vespa al forum 'L'Italia ...... per due ragioni: la prima è che non ho cambiato idea sul, ma è una parte di una serie di ... Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, intervistata da Bruno Vespa al forum 'L'Italia ...I DOSSIER Scholz sorvola sui dossier più spinosi - come la ratifica delche Roma continua a ... È questa un'architrave di quel 'Piano Mattei' per l'Africa con cuispera di fare dell'Italia l'...

Meloni incontra Scholz: la Germania pesa l'Italia su Mes e migranti Il Foglio

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Quello del Mes è un tema che sarebbe stupido aprire adesso, non ho cambiato idea sul Mes, è una parte di una serie di strumenti che vanno discussi nel loro complesso, non h ...«L'immigrazione illegale va fermata prima che arrivi in Europa. Non si può prescindere dalla collaborazione di partenza e di transito: il lavoro che stiamo facendo nel Nord ...