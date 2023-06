Mercato West Ham | novità sul futuro di Rice!

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 9 giugno 2023) IlHam ha messo Declan Rice ufficialmente sul. Dopo la vittoria della Conference League era ormai chiaro che le strade tra il giocatore e il club si sarebbero divise. Lo stesso Sullivan, presidente dei londinesi, aveva parlato ai microfoni dei giornalisti di TalkSport il giorno della finale dicendo: “Penso che sia stata la sua ultima partita con noi. Gli abbiamo promesso che lo avremmo lasciato andare e lui ha deciso così. Non si può chiedere di più a uno come lui, anche se non volevamo che accadesse. Gli abbiamo offerto 200.000 sterline a settimana, 18 mesi fa, ma ha rifiutato. Non vogliamo trattenere un giocatore che vuole andarsene”. Rice in uscita dalHam: due big interessate al calciatore Sempre il presidente delHam si è espresso sulle offerte per il giocatore da parte delle big europee, ...