“Meno gay e propaganda alla Fazio in Rai” | Claudio Lippi fa infuriare la sinistra correct

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu – Attaccopresenza gay eccessiva in Rai da parte di. Il conduttore con le sue dichiarazioni genera un terremo che, ovviamente, fa andare su tutte le furie ladominante e relativo universo Lgbt. “gay in Rai”:genera un putiferio Il conduttore nella giornata di ieri aveva incontrato i giornalistibuvette di Montecitorio. Non si è risparmiato nelle sue uscite ufficiali, generando un prevedibile putiferio nella “”. “gay e gaie in tv”, dice, aggiungendo che “serve il linguaggio popolare di Giorgia… Basta con la kultura con la k“. Per“è il momento di portare il talento in Rai. Finora non è andata così. ...