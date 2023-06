Memorial Carlo Iuliano 2023 | premiato Francesco De Luca Martedì 13 cerimonia a Ischia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 giugno 2023) Si svolgerà13 giugno, a, l’edizionedel premio giornalistico –”, che vedrà l’assegnazione del riconoscimento aDe, responsabile della redazione sportiva del quotidiano “Il Mattino”. Il– si spiega in una nota dei promotori – organizzato dal comitato italiano Fair Play presieduto dall’avvocato Franco Campana, e fortemente voluto dalla famiglia, è nato dieci anni fa per celebrare la storia professionale e umana di, scomparso a Napoli il 6 febbraio 2013. Giornalista Ansa e dirigente della Ssc Napoli per oltre trent’anni,è stato l’inventore dell’ufficio stampa nelle società ...