Meloni “Sul Mes non ho cambiato idea | stigma che blocca risorse”

(Di venerdì 9 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sul Mes “non ho, è parte di un’insieme di strumenti che vanno discussi nel loro complesso. Non ha molto senso ratificare la riforma del Mes senza sapere cosa contengono le nuove norme sul patto di stabilità e crescita”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, intervistata da Bruno Vespa al Forum in Masseria 2023. “Siamo consapevoli del fatto che il Mes checentinaia di miliardi non verrebbe richiesto da nessuno? Non dall’Italia – almeno finchè ci sto io al governo, non c’è possibilità – ma da nessuno. Il Mes – ha aggiunto – è uno, è uno strumento che rischia di tenerete delleche invece potrebbero essere utilizzate. Non sarebbe questo il dibattito da aprire?”. Sul tema immigrazioni secndo ...

Giulia Tramontano, oggi l'autopsia per far lucecaso: il giallo del veleno per topi e la ...scuole "In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne " ha aggiunto", ...Riforme costituzionali, il premierpunta all'elezione diretta del premier. Ne parla nel corso dell'intervista di Bruno Vespa a 'Forum in Masseria'.tema delle riforme costituzionali,chiede anche la collaborazione delle opposizioni. 'Ci sono due obiettivi irrinunciabili: chi governa lo decidono gli italiani', perché 'i governi non si ..."Io lavoro per abbassare le tasselavoro", "c'è un problema di stipendi" ma "l'economia sta andando bene". Lo ha detto la premier Giorgiaintervistata da Bruno Vespa al "Forum in masseria" a Manduria, in Puglia. 9 giugno ...

Alluvione in Emilia Romagna, scintille tra Meloni e Salvini al tavolo con gli amministratori la Repubblica

In attesa dell’arrivo dei ministri che si alterneranno sul palco della masseria fino a domenica, Vespa apre l’intervista con il Presidente Meloni chiedendo la posizione del governo sulla politica ...Roma, 8 giugno 2023 – “Nel dl relativo al Ponte sullo Stretto si registra “uno squilibrio tra concedente pubblico e parte privata a danno del pubblico”. Il presidente dell’Anac Busia ha ribadito oggi ...