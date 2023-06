Meloni | Sui migranti in Europa c' è un cambio di priorità

(Di venerdì 9 giugno 2023) AGI - "L'Italia è molto soddisfatta del risultato raggiunto in Lussemburgo" con l'accordo sul Patto per le migrazioni e l'asilo approvato ieri al Consiglio Affari interni Ue. A ribadirlo è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alle cui parole si aggiungono quelle del presidente del Consiglio, Giorgia, intervistata da Bruno Vespa nell'ambito dell'evento 'Forum in masseria', a Manduria. La leader di Fratelli d'Italia cita il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, spiegando come quest'ultimo abbia dimostrato che "inc'è un "di" sui flussi migratori. "Stiamo facendo molti passi avanti su questo fenomeno, non solo con il Cancelliere Scholz", ha poi ribadito. Dal Mes al Pnrr fino ad arrivare all'Ucraina. Nel dialogo tra il giornalista e il premier i temi toccati sono stati tantissimi, dalla ...

Migrantisu domanda di Vespamigranti ha spiegato "parlare dei movimenti secondari, se a monte non si affrontano quelli primari non sarà mai una soluzione, perché significa tentare di ...... Antonio Tajani, alle cui parole si aggiungono quelle del presidente del Consiglio, Giorgia, ... spiegando come quest'ultimo abbia dimostrato che 'in Europa c'è un 'cambio di priorità'flussi ..."Italia lasciata solamigranti". L'appello dia Scholz 'Serve una strategia europea nella quale l'Italia vuole giocare la sua parte per far sì che si possa arrivare al diritto a non ...

Renzi posta la foto di Meloni a Bibbiano: “A che ora intende chiedere scusa”. Da Di Maio a Salvini, ecco cos… La Stampa

" Sono assolutamente ottimista. Riusciremo ad avere la terza rata del Pnrr: stiamo facendo un lavoro molto lungo e preciso con la Commissione". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ...La premier a tutto campo, intervistata da Bruno Vespa: "Il taglio strutturale del cuneo fiscale dipende dalle entrate. Sicura sulla terza rata del Recovery, lavoriamo per modifiche del piano entro il ...