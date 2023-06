Meloni | il taglio strutturale del cuneo dipende dalle entrate

(Di venerdì 9 giugno 2023) "Cerchiamo di liberare risorse per metterle dove serve: in Italia c'è un problema di salari, l'obiettivo è rendere ildeldello Stato, che dipendono ...

"Il Pil cresce oltra la media europea, non è un fuoco di paglia", dice, sottolineando "il record di occupati e contratti stabili, tutto trainato dall' occupazione femminile". Il...... l'obiettivo è rendere ildel cuneo strutturale, dipende dalle entrate dello Stato, che dipendono dalla crescita". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, intervistata da ...Si proverà sarà quindi "rendere ildel cuneo strutturale", anche seprecisa che dipenderà "dalle entrate dello Stato, che dipendono dalla crescita'. leggi anche Pnrr, per le modifiche ...

Meloni, taglio strutturale del cuneo dipende dalle entrate Il Sole 24 ORE

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Noi intendiamo andare avanti col taglio del cuneo. Cerchiamo di liberare risorse per metterle dove serve: in Italia c’è un problema di salari, l’obiettivo è rendere il tagl ..."Cerchiamo di liberare risorse per metterle dove serve: in Italia c'è un problema di salari, l'obiettivo è rendere il taglio del cuneo strutturale, dipende dalle entrate dello Stato, che dipendono dal ...