"E' una vicenda che mi ha lasciato senza fiato, hoda madre la mamma di Giulia. Quando accadono queste cose la prima cosa alla quale penso è ... Lo ha detto la premier Giorgia...FLOP GIORGIO MULE' Questi sono giorni tremendi per il Governo, giorni in cui la questione di ... almeno quelli concomitanti , e chi quei controlli è statoad esercitarli in punto di ...Il papà si è ricordato del figlioletto lasciato in auto solo quando la moglie lo ha... Un provvedimento, la cui prima firmataria era Giorgia, che è entrato in vigore il 7 novembre 2019 ...

Meloni: ho chiamato mamma Giulia Tramontano, due persone uccise www.ildomanid'italia.eu

"Questi fatti sono sempre più copiosi dobbiamo chiederci dove stiamo andando, la violenza sulle donne continua ad essere un fenomeno che non si riesce a ...Dal 2019 la legge salva-bebè che porta proprio il nome di Giorgia Meloni impone in auto i seggiolini anti abbandono ma a Roma è morta una bimba di neppure un anno dimenticata in auto dal genitore. Il ...