L'occasione è stata utile per fare il punto sui dossier internazionali di più stretta attualità, anche in vista del viaggio in Tunisia di. 9 giugno 2023...integralisti arcobaleno per aver espresso qualche apprezzamento nei confronti del premier. "... ma c'è un altro aspetto da mettere in risalto: la clamorosa fiera dell'incoerenza chein ...Un traguardo che l'Italia proverà a tagliare con la Tunisia , dove il premierè stata nei ...poter indirizzare i contributi finanziari a un 'Fondo' col quale finanziare anche quella che' ...

Meloni chiama Berlusconi, anche punto su dossier internazionali Agenzia askanews

La segretaria Pd non ci sta a farsi suonare dalla premier. Ed è tentata dall'accettare l'invito in piazza di Conte. In segreteria ha illustrato una fitta ...Nel corso della conversazione, si apprende da fonti di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio si è sincerata delle condizioni di salute del presidente di ...