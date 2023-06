Meloni boccia il Mes Poi la stoccata a Schlein | Autoritari? Da che pulpito

Leggi su iltempo

(Di venerdì 9 giugno 2023) Dalle riforme al Pnrr, dal Mes al Patto di stabilità, passando per i dossier Tunisia e Ucraina, fino alla piaga della violenza sulle donne. È una Giorgiaa tutto campo quella che interviene alla rassegna 'Forum in Masseria'. Intervistata da Bruno Vespa, la presidente del Consiglio parte rivelando di aver chiamato la madre di Giulia Tramontano, di essere "scioccata per questa ragazza e per la storia di questo bambino di sette mesi che era nel suo grembo". La premier rimarca che "sono due le vite che sono state tranciate" e auspica quindi "che la magistratura su questo dia segnali molto chiari". Inoltre, sempre parlando della violenza sulle donne, riconosce che si tratta di una "questione culturale", perciò vorrebbe portare "le vittime che ci sono ancora o i parenti delle vittime che non ci sono più a raccontare la loro vicenda nelle scuole". Nel corso ...