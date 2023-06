Meloni | Autoritarismo? Schlein non distingue il dissenso dalla censura

(Di venerdì 9 giugno 2023) "So che questa preoccupazione della segretaria del Pd è reale e non strumentale, lei è davvero preoccupata, la voglio tranquillizzare. Perché il centrodestra è da sempre la coalizione che difende le ...

... lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo al Forum in Masseria di Bruno ... le nostre misure e anche il pulpito" da cui vengono le accuse di, "da quelli che ...Escudo che gli italiani credano che siamo in un regime di". E ancora: "So che la ... Dopo l'intervista il presidenteha incontrato riservatamente i sindacalisti metalmeccanici di ...Escludo che gli italiani credano davvero a queste accuse di", le parole di Giorgiaintervistata da Bruno Vespa. Fb Giorgia

"Non mi permetto di dare consigli all'opposizione, ma se il nuovo corso del Pd è andare dritti sulla strada della strategia che li ha portati dritti alla sconfitta elettorale, io non sono nessuno per ...Ospite del Forum in Masseria di Bruno Vespa, la premier ha affrontato anche il tema dei femminicidi, nel nuovo Patto di Stabilità e del Pd ...