Meloni a Schlein | ' Governo autoritario? Da che pulpito'

Chiamata in causa dalla premier nell'intervista concessa a Bruno Vespa, la segretaria del Pd Elly Schlein non fa attendere la sua replica: "Meloni Si preoccupi del Paese, prima che ci porti a ...L’Anac bacchetta il governo su Pnrr, Codice degli appalti e Ponte sullo Stretto. Nella relazione annuale, il presidente dell’Anticorruzione, Giuseppe Busia, rileva troppe eccezioni, deroghe pericolose ...