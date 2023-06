Meghan Markle vuole fare l' influencer Gli esperti social approvano | «Può avere più successo di Chiara Ferragni»

Mentre il principe Harry combattendo contro i tabloid che a suo dire gli avrebbero rovinato la vita ha ripercorso in tribunale tutto il suo passato, sua moglieguarda verso il futuro. E in quel futuro, grazie ai social, l'attenderebbero cachet da vera star . L'account @sussexroyal, che usava col marito, è fermo dal 2020. Masecondo il ...... ma ha ritardato a causa del secondo compleanno della figlia Lilibet , festeggiato insieme alla mogliee il primogenito Archie nella loro casa a Montecito (California), in una festa ...LEGGI IL COMMENTO COMPLETO DI BRIATORE Altro che privacy,vuole fare l'influencer. Un suo post valutato circa 300mila dollari... LEGGI LA NEWS COMPLETA SUI PROGETTI SOCIAL DI...

Meghan Markle, pronto il debutto sui social: «300 mila euro a post, l’influencer più pagata» Corriere della Sera

Harry è tornato a Londra per testimoniare nel processo contro il Daily Mirror e in molti si sono chiesti dove avrebbe alloggiato e se avesse incontrato la famiglia reale ...È quello che re Carlo III ha fatto a sorpresa a Lilibet Diana, la secondogenita di suo figlio Harry e di Meghan Markle. La bambina ha compiuto due anni lo scorso quattro giugno e non aveva ...