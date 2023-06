Meghan Markle sta per tornare sui social | «Sarà l’influencer più pagata al mondo»

(Di venerdì 9 giugno 2023) Pare che la duchessa stia per debuttare con un nuovo profilo Instagram che potrebbe farle guadagnare 300 mila euro a post (ma rischia di allontanarla sempre di più dal marito Harry)

... ma ha ritardato a causa del secondo compleanno della figlia Lilibet , festeggiato insieme alla mogliee il primogenito Archie nella loro casa a Montecito (California), in una festa ...LEGGI IL COMMENTO COMPLETO DI BRIATORE Altro che privacy,vuole fare l'influencer. Un suo post valutato circa 300mila dollari... LEGGI LA NEWS COMPLETA SUI PROGETTI SOCIAL DI...Adams,e Rick Hoffman . La trama di Suits Harvey Specter è uno dei più importanti avvocati di New York e lavora a Manhattan . Ha una passione smodata per gli abiti sartoriali e la vita ...

Meghan Markle, pronto il debutto sui social: «300 mila euro a post, l’influencer più pagata» Corriere della Sera

Pare che la duchessa stia per debuttare con un nuovo profilo Instagram che potrebbe farle guadagnare 300 mila euro a post (ma rischia di allontanarla sempre di più dal marito Harry) ...Harry è tornato a Londra per testimoniare nel processo contro il Daily Mirror e in molti si sono chiesti dove avrebbe alloggiato e se avesse incontrato la famiglia reale ...