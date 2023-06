...Paola Aceto e dal dottorSoave e la dottoressa Giuseppina Annetta per il posizionamento dell'accesso vascolare centrale. Erano altresì presenti in sala operatoria il professor...Salerno . A Salerno è infiammata la polemica per la presenza dello scrittore napoletanodenel cartellone del festival Salerno Letteratura che si terrà dal 17 al 24 giugno. La presenza dello scrittore partenopeo era stata contestata dall'avvocato Antonio Cammarota, ...... Franco Amisano, Guido Ghidini, Gian Paolo Cabella, Gianfranco Cermelli, Ezio Bressan, Mariagrazia D'Oca, Paola Crescenzi, Fabrizio Munerato,Lumiera, Michelino Sassone,Pavignano, ...

Maurizio de Giovanni, polemica sulla presenza a Salerno Letteratura: lo scrittore rinuncia ilmattino.it

StampaMaurizio De Giovanni non parteciperà all’appuntamento in programma a Salerno nel corso di una kermesse culturale. Ad annunciarlo a mezzo social lo stesso scrittore che replica ad una lettera dal ...Un consigliere comunale ha chiesto al sindaco di Salerno di non invitare lo scrittore partenopeo. Maurizio De Giovanni gli ha risposto sui social.