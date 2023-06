Matteo Piantedosi | «Abbiamo rifiutato i soldi per i migranti L’Italia non diventerà un centro di raccolta»

Che ha avuto un ruolo determinante nei negoziati delle ultime ore con il ministroche nel suo primo intervento aveva parlato di una riforma 'destinata al fallimento'. 'L'Italia ha ...Così il ministro dell'Interno. Il ministro"L'Italia ha ottenuto il consenso su tutte le proposte avanzate nel corso del Consiglio odierno ha aggiunto...'La visita del ministro dell'Interno,, rappresenta un segnale di attenzione per Catania. Vorremmo sia occasione per rispondere, tra l'altro, all'appello che per ultimo nei mesi scorsi lanciammo Uil e Usip assieme, ...

Matteo Piantedosi: "Italia determinante", nuovo patto Ue sui migranti Liberoquotidiano.it

Il ministro ha scongiurato l'ipotesi che l'Italia e tutti gli Stati membri di primo ingresso ''venissero pagati per mantenere i migranti irregolari nei propri territori''.Trovato l'accordo per approvare i due pacchetti legislativi sulle procedure di frontiera e sulla gestione dell'asilo.