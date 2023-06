Materazzi | 'Inter | finale stra-meritata È la partita della vita | mi dispiace per Guardiola'

Commenta per primo L'ex difensore e bandiera dell', Marco, ha parlato a Sportmediaset per presentare la finale di Champions League che vedrà i nerazzurri affrontare il Manchester City. MERITATA - 'Quasi insperata, ma meritata. Si può ...Marcoha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia di Manchester City -, finale della Champions League 2022/2023. L'ex difensore è uno dei tanti ex giocatori nerazzurri che ......e il tecnico nerazzurro sta stressando il concetto in questi ultimi scampoli che dividono l'... La carta della provocazione psicologica, dain poi, non è una novità. L'uomo contro uomo ...

Materazzi: “Inter ha meritato la finale. Sarà partita della vita. Mi dispiace che Guardiola…” fcinter1908

L'ex difensore e bandiera dell'Inter, Marco Materazzi, ha parlato a Sportmediaset per presentare la finale di Champions League che vedrà i nerazzurri affrontare il Manchester City. MERITATA - "Quasi i ...Ai microfoni di Sky Sport l'ex difensore nerazzurro è tornato a parlare dell'attesa finale di Champions League ...