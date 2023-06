Massimo Giletti | addio La7 | dove è stato beccato | uno scoop clamoroso

(Di venerdì 9 giugno 2023) Novità in vista per? Il conduttore che ha dovuto direa La7, dopo che Non è l'Arena èchiuso, potrebbe definitivamente passare in Rai. Di un suo ritorno a Viale Mazzini si era già parlato a lungo, ma oggi un retroscena sembra andare in questa direzione. "Che ci faceva stamattinain Rai?", si chiede il giornalista Davide Maggio. La chiusura del suo programma è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Ancora i motivi non sono noti, ma Urbano Cairo - editore di rete - si è giustificato così: "Prima di tutto ci tengo a precisare cheha fatto 6 anni e 197 puntate su La7, potendo lavorare in piena autonomia. Poi va detto che nell'ultimo biennio i costi della trasmissione erano diventati insostenibili. Lui si era ...

, noto tifoso della Juventus , avrebbe accolto volentieri Spalletti sulla panchina dei bianconeri al posto di Allegri: "Se devi rifondare una società, Allegri l'uomo giusto per una ...Nel grande mercato dei conduttori rimane il dubbio sul perchénon trovi casa, almeno per il momento. C'è chi dice che il suo rapporto con Cairo potrebbe essere agevolmente recuperato ...... l'uomo che ha profetizzato la cattura di Matteo Messina Denaro e che è stato a lungo ospite fisso (più croce che delizia) di, ha già lanciato la campagna di crowdfunding per ...

Che ci faceva stamattina Massimo Giletti in Rai DavideMaggio.it

Giletti sentenzia: «La Juventus è finita! Va rifondata da zero». Il commento del noto tifoso bianconero Massimo Giletti, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato così del momento della Juve.