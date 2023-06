Mare fuori | Ciro è ancora vivo?

(Di venerdì 9 giugno 2023) Mentre i fan continuano a sperare che il personaggio non sia davvero uscito di scena, l'attore Giacomo Giorgio interviene per chiarire

Mare Fuori 4, Ciro è vivo L'attore Giacomo Giorgio svela tutto Corriere dello Sport

Ma Ciro Ricci è ancora vivo Da quando è uscito di scena da Mare Fuori i fan non si danno pace. Ad agitare gli animi è poi arrivato anche il finale della terza stagione, la famosa scena della ...Giacomo Giorgio (Ciro) mette a tacere, una volta per tutte, i dubbi riguardo la sua presenza in Mare Fuori 4. Giacomo Giorgio deve il suo successo all’esperienza in Mare Fuori, trampolino di slancio ...