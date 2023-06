Marco Mengoni rifiuta Viva Rai2 e Fiorello lo rimpiazza con l’imitazione di Amadeus

(Di venerdì 9 giugno 2023)– secondo quanto dichiarato da– è stato più volte invitato a, ma non ha mai accettato di presenziare a differenza di tanti altri artisti. Per questo motivo nel corso dell’ultima puntata ha deciso di arrendersi e di proporre al proprio pubblico una sua imitazione. E non realizzata da uno qualsiasi, ma da…. Forse è questo il metaverso? Abbiamo aspettato l’ultima puntata di #, ma ne è valsa la pena: @c’è! pic.twitter.com/oNa6hybsTc —Rai 2 (@Off) June 9, 2023(con parrucca, barba finta e giubbotto di pelle) ha così imitato...

Blanco e Mina, Elisa e La Rappresentante di Lista, Elodie e, Fedez e Annalisa (..solo per citarne alcuni!) e oggi la lista si allunga. Sul menu abbiamo: Fabio Rovazzi feat Orietta Berti;...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Nella puntata di Viva Rai 2! di venerdì 9 giugno Amadeus ha indossato i panni diesibendosi sulle note di Due Vite , canzone vincitrice della 73° edizione del Festival di Sanremo. Divertimento e risate sono stati il minimo comun denominatore. amadeus nei panni di ...Lo ha fatto a modo suo, accontentando il suo Ciuri con un travestimento che è apparso come una "frecciatina" ache - a detta di Rosario Fiorello - avrebbe rifiutato tutti gli inviti a ...

L'ultima puntata di Viva Rai2!: Fiorello con Amadeus che imita Mengoni - Il video Open

«Un Mengoni così non si era mai visto – dice Fiorello ... Davanti alle telecamere del Tg 1 Amadeus poi saluta il nuovo direttore del telegiornale Gian Marco Chiocci. «Direttore, non si libererà di noi ...In un’intervista per Radio RDS, il cantante Marco Mengoni ha parlato dei suoi nuovi progetti musicali e di come li stia vivendo meglio rispetto ad anni ...