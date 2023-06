Marco Della Noce | “Dormivo in macchina e avevo 700mila euro di debiti | aiutato dai colleghi”

L'atto formaleconsegna è avvenuto in un luogo istituzionale: la lettera è stata consegnata ... in Municipio a Marano Vicentino, alla presenza tra gli altri del sindaco,Guzzonato. Non ...Bezzecchi si racconta L'altra copertina di Sportweek è dedicata invece aBezzecchi: alla vigilia del GP del Mugello, il pilotaDucati del team di Valentino ci racconta le sue passioni. ...... non lo conosce praticamente nessuno, tanto più i tifosiLazio: lo conosce bene però Renato Bocchi, azionista del club, che nel 1991 lo presenta all'allora presidente biancoceleste Gian...

Il comico Marco Della Noce: «Ho dormito in auto per debiti e pignoramenti. Gli amici di Zelig mi hanno salvato» Open

Gli sponsor della Juventus non sono pochi e tra essi spiccano Adidas e Jeep. Vediamo alcune cifre interessanti degli accordi con il club e facciamo il punto su alcuni aspetti essenziali per gli introi ...Voce a Antonio Turitto, Direttore del RIS. La forza di una Squadra che lavora sul più bel Rally del Mondiale in chiave di futuro. Ovvero sulla “formazione”, sulle nuove tecnologie, sul come mantenere ...