Marcell Jacobs torna in pista | ma la 100 metri a Parigi è un disastro | l’azzurro finisce penultimo

(Di venerdì 9 giugno 2023) Debutto da dimenticare pernei 100della Diamond league di, dove il campione olimpico azzurro è finalmenteto indopo i forfait che avevano fatto irritare lo statunitense Kerley. L’avversario storico stavolta non c’era, ma a batteresembra essere stato solo se stesso, con una prestazione lontana dai suoi standard. Al traguardo il più veloce è stato l’americano Noah Lyles con 9”97, mentresi è dovuto accontentatele delposto con 10”21. A sfidare il campione olimpico c’erano il giamaicano ex campione del Mondo Yohan Blake, gli americani Ronnie Baker e Noah Lyles, il keniano Ferdinand Omanyala, il francese Mouhamadou Fall, il ghanese Benjamin Azamati e il ventenne del ...

"Come ho visto gli altri Davanti". Così commenta l'esordio stagionale nei 100 metri con un settimo posto allo Stade Charlety di Parigi. Neanche si ricorda più l'ultima volta che aveva corso in 10.21. "Ma è normale! - ammette -...

Parigi amara per Marcell Jacobs, solo 7° nei 100: "Gara del cavolo" - la diretta RaiNews

Marcell Jacobs riparte dal settimo posto con 10.21 (-0.9) nei 100 metri in Diamond League, in una quarta tappa stellare a Parigi, consacrata da due fantastici record del mondo nel mezzofondo, il 14:05 ...