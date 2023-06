Marcell Jacobs | la decisione scuote i tifosi | è fuori

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 9 giugno 2023)è pronto per tornare in pista o saràanche stavolta? Ecco cosa è stato deciso per il campione olimpico che rappresenta l’Italia.ha reso orgogliosa l’Italia vincendo le Olimpiadi nella gara dei 100 metri ad agosto del 2021. Dopo quel momento magico, il campione olimpico ha partecipato ad altre gare ma nell’ultimo periodo ha dovuto affrontare qualche problema fisico inatteso, che non gli ha permesso di essere al massimo delle sue possibilità. Le novità che lo riguardano in vista degli impegni ravvicinati.si sta allenando al massimo con il suo preparatore atletico e tutto il suo staff per tornare in pista quanto prima. Il campione olimpico ha infatti dovuto già rinunciare al Rabat in Marocco e al Golden Gala Pietro ...