Marcell Jacobs arranca in Diamond League | tempo alto al debutto Noah Lyles troneggia a Parigi

(Di venerdì 9 giugno 2023)ha fatto il propriostagionale, tornando in gara all’aperto a dieci mesi di distanza dal trionfo agli Europei. Il Campione Olimpico dei 100 metri era attesissimo a, sede della quarta tappa della, dove rientrava in scena dopo le forzate rinunce agli appuntamenti di Rabat e del Golden Gala a causa della sciatalgia. Il Messia dell’atletica italiana ha stretto i denti per non rinunciare anche all’evento nella capitale francese, ma la forma fisica non era chiaramente quella dei giorni migliori: nelle ultime tre settimane non ha praticamente potuto lavorare a causa delle note criticità fisica e la mancanza di allenamenti si è vista sensibilmente sul rettilineo transalpino.ha chiuso in settima ...

"Come ho visto gli altri Davanti". Cosìcommenta l'esordio stagionale nei 100 metri con un settimo posto allo Stade Charlety di Parigi. Neanche si ricorda più l'ultima volta che aveva corso in 10.21. "Ma è normale! - ammette -...Tanto atteso quanto deludente: questo è l'esordio di, che chiude in penultima posizione con il riscontro cronometrico di 10"21 . L'azzurro non ha saputo uscire bene dai blocchi, né sprigionare la propria potenza nella gara che ha visto ...Debutto da dimenticare pernei 100 metri della Diamond league di Parigi, dove il campione olimpico azzurro è finalmente tornato in pista dopo i forfait che avevano fatto irritare lo statunitense Kerley. L'...

"La prima parte non mi è dispiaciuta, poi ho sentito le gambe di cemento, non siamo riusciti a fare quello che volevamo, ma sto correndo ed è quello che volevamo". Così Marcell Jacobs subito dopo il s ...Delusione cocente per l’azzurro oro olimpico a Tokyo: a Parigi, il debutto stagione è da cancellare: “Manca lavoro, un mese senza ...