Mara Venier | morto il genero all’improvviso | dolore enorme | le parole della conduttrice

(Di venerdì 9 giugno 2023)è in un momento molto difficile: il maritofiglia Elisabetta, suo, è infattia 62 anni. Pier Francesco Forleo era infatti il compagno di Elisabetta Ferracini. Sui social Forleo era apparso qualche volta sulle pagine, nei ritratti di famiglia, eha riservato a lui una dedica che mostra tutto ilche prova: ”Pier, sei stato unmeraviglioso..hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia…ed io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce”. Pier Francesco Forleo, chi era il compagno di Elisabetta Ferracini La notizia era stata data in mattinata da Andrea Vianello, direttore generale di ...

torna in tv in prima serata su Rai 1 venerdì 9 giugno con Una Voce per Padre Pio . La prima apparizione pubblica della presentatrice dopo la notizia della morte di suo genero Pier ...Elisabetta Ferracini è una vera figlia d'arte: sua madre,, è la famosissima conduttrice che tutti amano. Suo padre, invece, è stato un grande attore... Conduttrice, attrice ma anche mamma super attenta e amorevole. Lei è la bellissima Elisabetta ...Lutto per: è morto improvvisamente Pier Francesco Forleo, genero della conduttrice di Domenica In e marito della figlia Elisabetta Ferracini . Aveva 61 anni ed era direttore dei diritti sportivi ...

È morto il dirigente Rai Pier Francesco Forleo, genero di Mara Venier, che ha voluto ricordarlo con dolci parole sui social Questa mattina è arrivata una notizia che ha sconvolto il mondo Rai. Stiamo ...La zia d’Italia, Mara Venier, in lacrime per la prematura e improvvisa morte del genero Pier Francesco Forleo, direttore della Direzione Diritti sportivi Rai ...