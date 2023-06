Mara Venier | lutto inaspettato | è morto il genero | marito della figlia Elisabetta Ferracini

(Di venerdì 9 giugno 2023)per, èilPier Francesco Forleo,diconduttrice. Aveva 62 anni ed era un dirigente molto amato, lo chiamavano “Il Principe” per i suoi modi sempre gentili, ed era responsabileDirezione Diritti SportiviRai. La causamorte non è stata specificata. “Pier, sei stato unmeraviglioso… Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia… Ed io ti ho voluto bene come un figlio… Siamo tutti annientati, tutto troppo veloce”, scrivesu Instagram. “La perdita di Pier Francesco Forleo ...

Un Mattino Sotto Shocke l'intero universo della Rai si svegliano con una notizia sconvolgente: la perdita improvvisa di un caro collega e familiare. Il defunto, Pier ...Lutto inaspettato per. E' mancato, infatti, Pier Francesco Forleo, marito della figlia Elisabetta Ferracini. Dirigente molto amato in Rai, aveva 62 anni. Lo chiamavano tutti 'Il Principe' per i suoi modi sempre ..., morto il marito della figlia Elisabetta: 'Ti ho voluto bene come un figlio, siamo tutti annientati' Sul posto sono intervenuti e carabinieri e il 118 Sono intervenuti i sanitari del 118 ...

Mara Venier: «Siamo tutti annientati, tutto troppo veloce» «Pier, sei stato un genero meraviglioso..hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ..ed io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo ...Torna l’evento su storie di fede e umanità legate al Santo di Pietrelcina. Sul palco Nino D’Angelo, Al Bano, Arisa, Michele Placido, e tanti altri ...