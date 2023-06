Mara Venier | è morto il genero Pier Francesco Forleo | «Ti ho voluto bene come un figlio»

... 'Adesso esisti' (scritto dal celebre compositore italiano Maurizio Fabrizio, prodotto da Adriano Aragozzini e arrangiato da Alterisio Paoletti) presenterà in anteprima dail suo prossimo ...Alla conduzione ci sarà. Speranza, rinascita e gioia saranno i valori più significativi di questo appuntamento televisivo. La trasmissione, infatti, sarà nuovamente ambientata a ...Grave lutto, quello che ha colto la conduttrice, in seguito alla morte improvvisa di Pier Francesco Forleo , marito della figlia Elisabetta Ferracini . Con un post sui social la conduttrice e padrona di casa di Domenica In ha voluto ...

Il dirigente Rai Pier Francesco Forleo è morto a 61 anni. Si occupava di diritti sportivi ed era il marito di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier ...Terribile perdita in casa Rai, si è spento a 62 anni una delle personalità più conosciute: ha fatto la storia dell'emittente.