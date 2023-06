Manfredi | “Con lo scudetto la città ha preso consapevolezza di sé”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Vincere loè stata una presa di coscienza rispetto al fatto che Napoli può essere vincente, che anche se non si è nell’establishment delle grandimondiali, nei fatti Napoli è una grande capitale e deve solo acquisire ladi esserlo. Il vero rinascimento è diventare consapevoli delle nostre capacità e potenzialità”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano, parlando della conquista del titolo di campioni d’Italia da parte del Calcio Napoli, in occasione del suo intervento all’iniziativa di Elle Italia in corso oggi in. Il sindaco ha sottolineato che “la festa per lo, su cui abbiamo lavorato tanto, ha dimostrato che lae i napoletani possono mantenere le loro caratteristiche ma in un sistema ...