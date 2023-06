Manchester City | Phillips | 'Ve lo dico io | 2 gol subito e poi il terzo al 70' E poi magari Guardiola mi fa giocare'

André Onana, portiere dell'Inter, ha parlato in vista della finalissima di Champions League di domani contro ilAndré Onana ha parlato in vista della finalissima di Champions League di domani. Le dichiarazioni riportate dalEvening News. LE PAROLE - "Loro sono probabilmente la miglior ...Beppe Marotta e Alessandro Antonello alla cena di gala organizzata a Istanbul dalla Uefa con i vertici del, delle organizzazioni legate alla uefa e degli sponsor della manifestazione. ...L'ex difensore, tra le altre, dell'Inter, Fulvio Collovati, è intervenuto in diretta sul canale Twitch della Gazzetta per parlare della finale ...

Guardiola: "Sento le farfalle nello stomaco". Poi la frecciatina agli italiani per lo 0-0... La Gazzetta dello Sport

Il Manchester City è a una partita dalla prima Champions League della propria storia. Dopo non essere riusciti nell'intento due anni fa, con il ko contro il Chelsea, gli sky blues sono tornati all'ult ...André Onana, portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Manchester Evening News. Questo il commento sulla finale di domani di Istanbul: “Probabilmente sono la migliore squadra del mondo, ma ...