Manchester City | lo stato di forma in vista dell’Inter | gran finale

Leggi su inter-news

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ilsi prepara ad affrontare l’Inter, indella sfida di domani in programma alle ore 21.00 e valevole per ladella UEFA Champions League. La squadra di Pep Guardiola arriva alla partita contro i nerazzurri con due trofei all’attivo e con un ottimodi, come mostrano le ultime cinque partite.DI– Ilnon scherza. Una vera e propria corazzata costurita per vincere, quella guidata da Pep Guardiola. Dopo aver conquiPremier League ed FA Cup, ora i citizens puntano al colpo grosso: ovvero quella UEFA Champions League tanto agognata. Per farlo, l’ultimo ostacolo sul cammino è l’Inter di Simone Inzaghi. Ma come arriva il ...