Manchester City-Inter | Ruben Dias | “Noi favoriti? E’ una finale | non ci sono favoriti”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il difensore del, ha parlato alla vigilia delladi Champions League contro l’. Ecco le sue parole: “Penso che l’errore più grande che possiamo commettere è dimenticare che domani si gioca una. La gente può dire quello che vuole, ma è unae quando ci sei puoi essere favorito solo quando giochi meglio dell’avversario. Citante partite in una partita ed è difficile fare paragoni così facili. Almeno per noi: domani è speciale e faremo tutto per essere pronti”. E ancora: “Ogni anno è diverso. Giocatori vanno, giocatori vengono. La lotta più grande che affrontiamo è trovare un equilibrio e penso che ci siamo riusciti in questa stagione. Da quandoqui, ho sempre ...