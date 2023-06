Manchester City-Inter | rivedi la conferenza stampa di Inzaghi VIDEO

(Di venerdì 9 giugno 2023) Manca pochissimo per la finale di Champions League fraed. I nerazzurri nella serata di giovedì 8 giugno sono arrivati ad Istanbul e nel pomeriggio di venerdì hanno fatto la prima visita allo stadio Ataturk. Prima della rifinitura dell’ha parlato Simoneinla suadel tecnico dell’. SportFace.

Poco più di 24 ore ci separano dalla finale di Champions League traed Inter , tappa finale del percorso europeo di entrambe le squadre che si giocherà domani allo stadio Ataturk di Istanbul . In questa vigilia Simone Inzaghi ha presenziato alla ..."Lotteremo centimetro per centimetro contro il" "Noi sappiamo domani il tipo di partita che dovremo fare. Ilè la squadra più forte al mondo, l'ha dimostrato nelle gare che ha giocato. Noi siamo orgogliosi di essere arrivati ...'Lotteremo centimetro per centimetro contro il' 'Noi sappiamo domani il tipo di partita che dovremo fare. Ilè la squadra più forte al mondo, l'ha dimostrato nelle gare che ha giocato. Noi siamo orgogliosi di essere arrivati ...

Inter-Manchester City: news live e formazioni della finale di Champions Sky Sport

Conheça os 3 jogadores com melhor desempenho de Manchester City e Inter de Milão na Champions League, segundo avaliação da SofaScore."Il Manchester City in questo momento è la squadra più forte del mondo, ma siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui e, con una concentrazione incredibile, sapremo di dover limitare gli errori, per ...