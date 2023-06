Manchester City-Inter | De Bruyne | “Inseguiamo la Champions da tanto Vincerla sarebbe fantastico”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 giugno 2023) Per Kevin Dela strada che porta allaLeague segna un’ultima tappa: Istanbul, la sfida contro l’in finale. Il trequartista belga ha parlato in conferenza stampa della partita che attende lui ed i suoi compagni di squadre. Queste le parole di De: “Abbiamo studiato bene l’, sappiamo di cosa sono capaci sia come squadra che a livello di singoli. Non ci aspettiamo una partita troppo aperta come spazi, è una finale. Dovremo cercare di giocare come sappiamo, con fiducia. Così, alla fine potremmo trovare occasioni e segnare gol. Abbiamo perso due anni fa, capita. Dobbiamo imparare da quello e domani abbiamo un’altra occasione di dimostrare che possiamo vincere questa coppa. Se vinci laottieni una delle cose più prestigiose che puoi vincere, sia ...