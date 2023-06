Manchester City e Inter | la finale di Champions League è la sconfitta del Fair play finanziario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Uno dei principali obiettivi della Uefa è, o quanto meno dovrebbe essere, l’essere in grado di offrire competizioni sane ed equilibrate sotto il profilo. L’attualediè quanto di più lontano ci possa essere da questo concetto. Per ragioni diverse,sono due pietre tombali dell’attuale Financial, i cui criteri infatti verranno rivisti a partire dal 2025. I trofei vinti nel frattempo rimarranno a fare bella mostra di sé nelle bacheche delle società più scaltre, con buona pace di chi le regole – per necessità o per virtù – le ha sempre rispettate. Prima del tentato golpe della Superlega, il club principale nel mirino della Uefa era il...