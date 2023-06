Maltempo | Musumeci | ' ricostruzione non può durare all' infinito | porre limite 9-10 anni' **

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - “Leggo in queste ultime ore pretestuose polemiche, da parte di esponenti politici dell'opposizione -forse per tentare di recuperare credibilità perdute- a proposito di alcuni obiettivi che il governo vorrebbe darsi per meglio disciplinare la fase di, dopo una calamità, di qualsiasi natura: sismica, vulcanica, alluvionale, eccetera. Ebbene, l'ho detto e lo ripeto: le ricostruzioni in Italia, col denaro pubblico, non possonoall', come purtroppo è accaduto. Si ritiene quindi diunmassimo, che potrebbe essere di nove-diecitemporale che nella normativa vigente non è previsto”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello

"Mi auguro che il ministro- ha continuato - smentisca le affermazioni, davvero infelici e inopportune, riassunte nel titolo della sua intervista".Roma, 8 giu. " "La previsione di 9 anni per la ricostruzione evocata oggi dal ministrosuona come una profezia di sventura. Il Governo non perda più tempo e individui subito la struttura commissariale dotata di risorse e in grado di seguire procedure straordinarie". Così il ...Roma, 8 giu. " "Nove anni per la ricostruzione in Emilia Romagna Ma in che pianeta vive il ministroSindaci, regione, imprese e terzo settore sono ed erano già pronte per ripartire dopo nove giorni dall'alluvione, altro che nove anni. Nella definizione dei decreti per sostegni e ...

DANNI MALTEMPO, MUSUMECI: “NOVE ANNI PER LA ... Tvqui

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Per affrontare il dramma della Romagna serve la massima collaborazione tra le istituzioni. Gli atteggiamenti sprezzanti, proprio no”. Lo ha scritto su Twitter il senatore A ...Danni causati dall’alluvione Ci serviranno nove anni per ricostruire tutto. Questo il tempo ipotizzato dal ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, che ha aggiunto anche che i danni potevano ...