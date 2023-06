Ma tenere Allegri e pensare al bel gioco non è una contraddizione?

(Di venerdì 9 giugno 2023) M aurizio Scanavino, amministratore delegato della Juve, ha dettato le linee guida per la Juve che verrà: 'Vogliamo ripartire con massima umiltà e totale autocritica per ritrovare risultati sul campo ...

Nel quadro di un'annata turbolenta, per non dire di peggio, va riconosciuto addi aver tenuto insieme il gruppo e rabberciato un terzo posto sul campo - settimo di fatto, con la ...Io tra i 2 non avrei dubbi: esonero die Chiesa al centro del progetto' C'è chi scrive: 'Per,questi perdono Chiesa ,il giocatore italiano più Forte' oppure: 'Non credo a una ......La Juventus vorrebbeAdrien Rabiot che nel corso della stagione appena terminata è stato uno dei migliori della rosa bianconera, segnando anche 11 gol. Sotto la guida di Massimiliano, ...

Juve, tenere Allegri e pensare al bel gioco non è una contraddizione La Gazzetta dello Sport

La Juve ha giocato male e non ha vinto niente, è questa la realtà delle prime due stagioni dell’Allegri bis. Edulcorare i fatti non giova, anzi è dannoso ...A certi juventini inveleniti con Allegri dicevo, giorni fa, che la Juve se lo teneva perché non aveva abbastanza euromilioni per liquidarlo. Era una battutaccia, ho visto il bilancio di Stellantis e c ...