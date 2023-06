Ma quale crescita | in Italia crolla la produzione industriale | mai così male dal 2020

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 9 giugno 2023) Roma, 9 giu – Nel mese di aprile laè diminuita del 7,2% su base annua. Maidal luglio, quando l’era alle prese con la cosiddetta fase due della pandemia e la flessione era stata pari all’8,3%. Dati Istat, ad aprilein calo del 7,2% Il quadro fornito dall’Istat sull’industriana non è certo confortante. Infatti, per il quarto mese consecutivo si registra un calo dell’indice destagionalizzato industrializzato della, ilsi stima sia diminuito dell’1,9% rispetto a marzo. La situazione non migliora nemmeno su base trimestrale. Nella media del periodo compreso tra febbraio e aprile ...