“Ma è proprio lui” Svolta nel caso a 8 anni dalla scomparsa | la segnalazione su Daniele Potenzoni

(Di venerdì 9 giugno 2023) Arrivano importanti notizie suldi, scomparso nel nullacapitale Roma nel 2015. I familiari si erano subito messi alla ricerca disperata dell’uomo, che ha una forma di autismo, e nonostante siano passati tantisua sparizione, i parenti hanno sempre sperato di ritrovarlo in vita. Ed ecco che ora il Corriere della Sera ha riportato una, che sta seriamente facendo tornare la speranza alla famiglia. Ilera stato seguito anche da Chi l’ha visto?, ma purtroppo in questi 8non c’erano stati risvolti positivi su. Era scomparso improvvisamente e nessuna traccia c’era stata di lui, almeno fino a poche ore fa, quando è uscito ...

...lo scorso anno aveva chiuso i suoi profili social scrivendo che rappresentavano un pericolo... 'Vedevo me stesso in, ma nella vita reale'.FuSchiavon ad annunciare la rottura, precisando che le cose tra loro non erano andate. Nessun tradimento, ha sempre precisato Daniele. Ed ecco che sempreparlò della prima gravidanza di ...'Chiesa non è più un ragazzino, il prossimo dovrà essere l'anno della consacrazione per', le ... decisada un suo gol, contro l'Udinese: 'Futuro Per il momento penso alla Nazionale, ...

Daniele Potenzoni, ecco il video nel bosco: «Sembra proprio lui» Corriere TV

Sembrava tutta già scritta la gara di Gioele, lanciato verso la vittoria. E invece il suo avversario cade e lui si ferma per aiutarlo.L'allenatore portoghese ha chiesto un ristretto margine di tempo per riflettere. Il club granata riscatterà Dia e Pirola, rinnoverà il contratto di Ochoa ...