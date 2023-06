L' uomo | 45 anni | un carabiniere | ha detto | «Non so cosa sia accaduto | ero convinto di avere lasciato mia figlia all' asilo» Come può succedere? Può succedere?

Leggi su iodonna

(Di venerdì 9 giugno 2023) Lo hanno indagato per abbandono di minore. Ma sul padre che avrebbe dovuto portare ladi 14 mesi al nido e invece l’ha dimenticata in auto pesa una condanna a vita, di cui è il solo responsabile. Suanon c’è più. A trovare la bambina morta, a fine giornata, il 7 giugno, la sua mamma. La donna aveva cercato la piccola al nido,ma la bambina non era mai arrivata a scuola. Immaginiamo il sospetto e la sua corsa disperata verso la Megane Rossa del marito, la vista della sua piccola con gli occhi chiusi, oltre il finestrino chiuso. Oggi verrà dato l’incarico per l’autopsia. Leggi anche › Seggiolini anti abbandono obbligatori dal 7 novembre 2019:si rischia,tutelarsi Bambina morta perché ...