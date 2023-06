(Di venerdì 9 giugno 2023) "Certo che ce n'è di gente che si rende per sempre ridicola stroncando i grandi geni dell'umanità", penso quando leggo le recensioni negative dei miei libri. In posa Sappiamo i nomi, dei modelli di ...

Ci sono persone che diventano spettatori della storia che all'improvviso si concretizza davanti ai loro occhi. Ma ci sono anche persone che si accontentano di una vita prosaica, dove non c'è mai nulla ...Personaggi curiosi e improbabili si alterneranno tra monologhi surreali,di riflessione ... L'evento è patrocinato daTerre di Castelli e Città di Vignola. Saranno 12 gli attori in scena ..."Sogno in grande, mi gusto ima non ho fretta, tutto ha il suo tempo e sarà anche più bello"... ispirato alla benemerenza "Lo sport uno stile di vita" proposta dall'Nazionale Veterani ...

L'unione di momenti ordinari che danno senso all'esistenza Domani

Ci sono persone che diventano spettatori della storia che all’improvviso si concretizza davanti ai loro occhi. Ma ci sono anche persone che si accontentano di una vita prosaica, dove non c’è mai nulla ...Questo sito web utilizza i cookie I cookie sono piccoli file di testo che i siti web collocano sul tuo dispositivo durante la navigazione. Le informazioni in essi contenute possono riguardare te, le t ...