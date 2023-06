Secondo, i gestori occidentali del regime di Kiev stanno attualmente cercando di analizzare le cause dei fallimenti militari dell'Ucraina. 'Ieri ho parlato con [il presidente russo] ...... tutti oppositori di, credono che le sanzioni siano una triste necessità. La situazione ... i tribunali dipendono dalle autorità e non c'è altro modo di agire se non sanzioni",. "I ......la sua 'salute mentale' messa a dura prova dalle domande sulla sua vicinanza a, non ha ... Tuttosport) " Ricorda uno che conoscevo ",accennando un sorriso che gli esce solo di lato, a ...

Lukashenko dice che la controffensiva ucraina è solo disinformazione Globalist.it

La tanto pubblicizzata controffensiva del regime di Kiev è semplicemente disinformazione: questa la convinzione (o la propaganda) del presidente bielorusso Alexander Lukashenko.La Raf ha reso noto che i velivoli dell'aviazione di Mosca erano "vicino allo spazio aereo Nato e svedese". Allarme a Kiev e in molte altre ...