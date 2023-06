Luis Sal svela tutti i retroscena sulla lite con Fedez | il rapper sbotta sui social in piena notte

Continua lo scontro tra Fedez e. Dopo che il cantante spiegava in un video le motivazioni del l'addio dello youtuber al podcast ' Muschio Selvaggio ', il 25enne bolognese aveva raccontato la sua versione dei fatti. Un ...Volano accuse sui social trae Fedez . Dopo settimane di silenzio, il noto youtuber ha finalmente deciso di vuotare il sacco e raccontare tutta la verità sulla sua decisione di lasciare Muschio Selvaggio , svelando ...In un video pubblicato sul canale YouTube di Muschio Selvaggio ,ha rotto il silenzio sull'assenza dal podcast che conduceva con Fedez, nella speranza "che non lo tiri giù, perché è anche ...

Muschio Selvaggio, Fedez controreplica a Luis Sal: «Mi ha chiesto 600 mila euro per la società» Open

Dopo il video di spiegazione in cui Fedez raccontava il motivo dell’assenza di Luis al loro stesso podcast, lo youtuber a risposto (a modo suo), ...Anche Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua sul litigio tra Fedez e Luis Sal dopo il botta e risposta social tra i due. Tra i tanti commenti alla situazione tra Fedez e Luis Sal erano in ...