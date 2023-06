Luis Sal replica a Fedez | la verità sulla lite tra insulti | avvocati e la mamma

A 24 ore dalle rivelazioni di Fedez , ieri seraha raccontato la sua versione dei fatti ed ha spiegato come mai è sparito da Muschio Selvaggio . Il rapper nella notte ha risposto con una serie di storie in cui ha parlato di alcuni doveri ...- Fedez, la frecciatina dopo le accuse del rapper: 'La calunnia è un venticello' Chiara Nasti e Mattia Zaccagni smettono di seguirsi sui social, lei chiude il profilo Instagram. Crisi a ..."Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile". Ha esordito così Fedez, nelle storie di Instagram, replicando a: "La storia dell'egocentrico che sfruttaè vera, ma fino a un certo punto". E subito dopo ha precisato: "Il mio video in cui spiegavo l'assenza dinon puntava in alcun modo a ...

Luis Sal risponde a Fedez e svela le chat private Corriere dello Sport

Luis Sal spiega il vero motivo del litigio con Fedez tramite un video improvviso che pubblica su youtube e suoi social. L’ex compagno di giochi di… Leggi ...La biografia, il patrimonio e la biografia di Luis Sal, uno dei più famosi youtuber nostrani che adesso sta facendo parlare di sé per una polemica con Fedez. Quanto guadagna Luis Sal Questa è la ...